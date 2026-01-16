«Бостон», «Детройт» и «Оттава» интересуются Андерссоном из «Калгари». «Брюинс» могут обменять Лорея и выбор в 1-м раунде драфта (RG)

«Бостон», «Детройт» и «Оттава» интересуются Расмусом Андерссоном.

«Бостон », «Детройт» и «Оттава » интересуются защитником «Калгари » Расмусом Андерссоном .

Об этом сообщает RG со ссылкой на свои источники в НХЛ.

Действующее соглашение 29-летнего игрока с зарплатой 4,55 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2025/26.

Он набрал 29 (10+19) баллов в 47 играх сезона при показателе полезности плюс 1.

«Следите за «Сенаторс», «Бостоном» и «Детройтом », – сказал изданию один из руководителей НХЛ.

«Брюинс» сделали предложение. Я слышал, что Мэйсон Лорей и выбор «Брюинс» в первом раунде драфта в деле», – сообщил другой источник в лиге.

Кроме того, один из руководителей НХЛ сообщил, что «Детройт» согласится на обмен Андерссона только в том случае, если защитник продлит контракт. При этом отмечается, что защитники «Ред Уингс» Симон Эдвинссон и Аксель Сандин Пелликка «неприкосновенны».

Сообщается, что интерес к Андерссону также проявляли «Вегас», «Анахайм» и «Даллас».