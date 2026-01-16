Шестеркин и Фокс катались перед тренировкой «Рейнджерс». Вратарь не играет с 6 января из-за травмы

Игорь Шестеркин и Адам Фокс занимались перед тренировкой «Рейнджерс».

Вратарь Игорь Шестеркин и защитник Адам Фокс занимались самостоятельно перед тренировкой «Рейнджерс».

Об этом сообщает журналистка New York Post Молли Уокер.

«Адам Фокс и Игорь Шестеркин сегодня катались самостоятельно перед тренировкой «Рейнджерс», – написала Уокер.

Напомним, 7 января «Рейнджерс» внесли Шестеркина и Фокса в списки травмированных.

Российский вратарь получил травму нижней части тела 6 января в матче с «Ютой» (2:3 ОТ). Сообщалось, что американский защитник выбыл с повреждением нижней части тела как минимум до 31 января.

