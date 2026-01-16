Шестеркин и Фокс катались перед тренировкой «Рейнджерс». Вратарь не играет с 6 января из-за травмы
Игорь Шестеркин и Адам Фокс занимались перед тренировкой «Рейнджерс».
Вратарь Игорь Шестеркин и защитник Адам Фокс занимались самостоятельно перед тренировкой «Рейнджерс».
Об этом сообщает журналистка New York Post Молли Уокер.
«Адам Фокс и Игорь Шестеркин сегодня катались самостоятельно перед тренировкой «Рейнджерс», – написала Уокер.
Напомним, 7 января «Рейнджерс» внесли Шестеркина и Фокса в списки травмированных.
Российский вратарь получил травму нижней части тела 6 января в матче с «Ютой» (2:3 ОТ). Сообщалось, что американский защитник выбыл с повреждением нижней части тела как минимум до 31 января.
«Рейнджерс» пропустили 27 шайб в 4 матчах после травмы Шестеркина. На отрезке «Бостон» забил 10 голов за игру, «Оттава» – 8
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Молли Уокер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости