Андрей Сафронов: «Спорт должен быть вне политики. Трамп это продемонстрировал, назвав Бобровского великолепным без зазрения совести. Это ценный комплимент со стороны Америки»

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов отреагировал на слова Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского.

На встрече президента США с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли-2025, Трамп назвал российского голкипера «легендарным».

– Так он и есть легендарный, человек выиграл практически все.

– Получается, что политика будто не действует в США и в НХЛ?

– А почему? Знаешь? Спорт должен быть всегда вне политики. Наверное, Трамп это продемонстрировал, назвав нашего вратаря уникальным, великолепным и гениальным. Я считаю, что это правильно.

И хороший комплимент, а Серега действительно величайший вратарь. Я думаю, что это, наверное, ценный комплимент со стороны Америки. Это даже не политический шаг, а именно комплимент человека, который сказал правду без зазрения совести и безо всяких таких мыслей ненужных.

– Показывает ли НХЛ пример другим, как нужно отделять спорт и политику?

– НХЛ показала нам и всему миру, как они проводили игровой номер Сергея Федорова. Это спектакль. Там люди шли за несколько часов до матча, заполнили арену, слушали, аплодировали человеку, который уехал из страны, который добился всего там, приехал в новую Россию, добился здесь всего и приехал туда героем, и его воспринимали как героя.

И низкий поклон руководству «Детройта», что они нашли мужество, силы и показали такой суперпрофессионализм, отношение к игрокам, которые делали историю клуба.

– Кажется ли вам, что НХЛ – это какой-то отдельный мир?

– Это государство в государстве, правильно кто-то сказал недавно, – сказал Сафронов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
