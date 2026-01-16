Рутерфорд о перестройке в «Ванкувере»: «Наша обязанность – слушать предложения по всем игрокам»

Джим Рутерфорд высказался о перестройке в «Ванкувере».

Президент «Ванкувера » по хоккейным операциям Джим Рутерфорд высказался о перестройке в команде.

Ранее появилась информация о том, что клуб будет рассматривать предложения практически по любому игроку из своего состава, включая Элиаса Петтерссона .

«Наша обязанность – слушать предложения по всем игрокам. Когда мы начинали этот процесс… изначально мы не хотели обсуждать ни одного ключевого игрока. Вполне возможно, что так все и останется. Но для Патрика [Альвина] было бы совершенно бессмысленно никого не слушать.

Мы, конечно, можем отказаться от предложений, но мы не собираемся отказываться от разговоров о каком-либо игроке. Речь идет об улучшении этой команды без каких-либо компромиссов», – сказал Рутерфорд.

Дрегер о возможном обмене Петтерссона: «Ванкувер» будет прислушиваться к проявляемому к Элиасу интересу. Руководство использует слово «перестройка», они должны быть открыты для всего»