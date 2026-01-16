  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Максим Рыбин: «Связка Хомченко – Самсонов, возможно, сильнейшая в КХЛ бригада. Вратарскую линию «Сочи» закрыл, она грамотная, стабильная»
3

Максим Рыбин: «Связка Хомченко – Самсонов, возможно, сильнейшая в КХЛ бригада. Вратарскую линию «Сочи» закрыл, она грамотная, стабильная»

Максим Рыбин высказался о вратарской бригаде «Сочи».

Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин высказался о работе с голкипером Ильей Самсоновым.

– Вас радует вратарская бригада «Сочи»? Казалось, что это, наоборот, проблемная сторона команды и даже после приглашения Ильи Самсонова не все работает как надо.

– Если мы возьмем Пашу Хомченко, то он очень ярко начал, но затем получил травму. Аврально нужно было искать вратаря, взяли Щетилина. Потом подписали Самсонова, он глыба. Приехал, отыграл.

И сейчас взять связку Хомченко – Самсонов, возможно, это будет сильнейший в лиге вратарский дуэт, сильнейшая бригада. Это мое мнение.

– Но ведь и у Павла, и у Ильи есть проблемы со здоровьем. Не страшно?

– Паша Хомченко играл под достаточно большой нагрузкой, получил травму. В него въехал игрок, он выбыл почти на месяц. Самсонов приехал, давно не играл, но он готовился в НХЛ. Мы подтягивали его физическое состояние, было тяжело, из-за этого тоже были сложности.

Поэтому теперь чередуем вратарей, аккуратнее их используем. В конце декабря он не играл, но не надо ничего додумывать, он просто заболел. Тем более мы находимся большое время в самолетах, где замкнутое пространство, поэтому целесообразно было вратаря оставить дома, не брать на выезд, дать восстановиться.

Все мы люди, наверное, все мы болеем периодически. Так что вратарскую линию для себя мы закрыли, она грамотная, стабильная, теперь важно работать дальше: защитники – помогать вратарю, помогать нападающим, а нападающие – делать результат. Так и строится команда, – сказал Рыбин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoИлья Самсонов
logoКХЛ
logoСочи
logoМаксим Рыбин
logoЧемпионат.com
травмы
logoНХЛ
logoПавел Хомченко
logoЗдоровье
logoАлексей Щетилин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Сочи» Михайлов о 0:9 от «Металлурга»: «Без сердца тяжело что-то выиграть. Это урок. Бывает так, это надо проходить, перебарывать, делать выводы»
14 января, 18:32
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Хомченко оставил нас в игре. Третий период – это мужество, самопожертвование, ловили на себя, выстояли»
3 января, 19:27
Самсонова заменили в перерыве после 4 пропущенных шайб в 1-м периоде матча с «Металлургом», в котором вратарь начинал карьеру
17 декабря 2025, 21:08
Главные новости
Ничушкин не сыграет против «Вашингтона» из-за травмы верхней части тела
7 минут назад
Ларионов про ошибки Плотникова и Педана: «Не хочу вешать всех собак на этих ребят, ошибаются все. Проще взять вину на себя, как тренер. Вещи, которые доносим, должны выполняться»
13 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Колорадо», «Торонто» сыграет с «Миннесотой», «Вегас» против «Филадельфии», «Каролина» победила «Баффало»
15 минут назадLive
Хартли о нападении «Локомотива»: «Голов недостаточно, это оказывает давление при игре в обороне. В матче с «Торпедо» мы не справились в защите, допустили грубые ошибки»
28 минут назад
Свечников забросил 17-ю шайбу в сезоне. Форвард «Каролины» забил в 3-й игре подряд, у него 42 очка в 50 матчах
29 минут назадВидео
Вячеслав Козлов о 5:4 с «Северсталью»: «Какую игру уже ведем в счете и не можем довести до конца. Молодцы, что выиграли по буллитам, потому что постоянно проигрывать… Ребята уже в отчаянии были»
51 минуту назад
Ларионов о 3:4 от «Динамо» Минск: «Обидно, когда за 30 секунд проигрываешь матч. Остается только как можно быстрее это забыть, двигаться дальше. Это момент психологии»
сегодня, 20:22
Тейдж Томпсон с 3+6 – 1-я звезда недели в НХЛ, Йоси с 2+5 – 2-я, Веймелка с 3 победами – 3-я
сегодня, 20:10
Хартли об 1:3 от «Торпедо»: «Мы сами себе выстрелили в ногу, ни один из пропущенных голов не должен был случиться»
сегодня, 19:45
«Северсталь» отыгралась с 1:4, но проиграла «Динамо» Москва по буллитам
сегодня, 19:26
Ко всем новостям
Последние новости
Квартальнов о «Динамо» Минск: «Команда строится, в Беларуси ажиотаж есть. Идет становление, шишки набиваем, 1-е место в конференции надо заслужить»
39 минут назад
Козырев о лидерстве «Северстали» на Западе: «Психологически это положительный момент. Работаем над тем, чтобы менталитет менялся, а игроки понимали, что могут обыгрывать любую команду»
сегодня, 19:56
Исаков о 3:1 с «Локомотивом»: «Очень важный матч. У «Торпедо» были сложности, но сейчас начинаем набирать желаемый ход»
сегодня, 19:35
Еременко о «Салавате»: «Хочу, чтобы справедливость восторжествовала и в плей-офф все срослось. Хочется, чтоб команда прошла как минимум дальше первого раунда»
сегодня, 17:21
Савельев о Лаве в «Шанхае»: «Не первый игрок или специалист, который приезжает в КХЛ, имея мутности в Северной Америке»
сегодня, 16:59
Первый тренер Кучерова: «Овечкин – снайпер, забивала. У Никиты больше передач, он организовывает игру. Они совершенно разные, их нельзя сравнивать»
сегодня, 16:51
Величкин о Шипачеве и 1000 очков: «Его надо сравнивать с Мозякиным, а не с Овечкиным. Сергей первым в КХЛ получил золотую клюшку и всеобщее признание»
сегодня, 14:58
Хитил раскритиковал тренера сборной Чехии после непопадания на ОИ: «Он сказал абсолютную неправду обо мне. Это сильно задело мою семью, так что я недоволен»
сегодня, 13:46
Браташ о 2:5 с «Ак Барсом»: «Опять не получилось. «Адмирал» старался, хотел спасти матч, но результат на табло»
сегодня, 13:27
Андриевский о 3:4 с «Металлургом»: «Хочу похвалить ребят – поражений много, но есть содержание игры. У «Амура» нет безразличных – это главное»
сегодня, 12:54