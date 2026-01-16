Каменский о словах Трампа про Бобровского: «Приятно, что президент США отмечает его игру. Это здорово для нашей вратарской школы. Сергей уже давно всем все доказал»

Каменский о словах Трампа про Бобровского: приятно, что президент США отмечает его игру.

Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о словах Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского.

На встрече президента США с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли в 2025-м, Трамп назвал российского голкипера «легендарным».

«Сергей уже давно всем все доказал. Он один из лучших вратарей в лиге, и поэтому его фамилия везде на слуху.

Конечно, очень приятно, что президент США отмечает его игру. Это здорово для нашей вратарской школы и хоккея. Здорово, что отмечаются наши игроки, которые действительно лучшие и заслуживают внимания президента», – сказал Каменский.