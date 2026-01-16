Дрегер о возможном обмене Петтерссона: «Ванкувер» будет прислушиваться к проявляемому к Элиасу интересу. Руководство использует слово «перестройка», они должны быть открыты для всего»

Даррен Дрегер высказался о возможном обмене форварда Элиаса Петтерссона.

Инсайдер TSN Даррен Дрегер высказался о возможном обмене форварда «Ванкувера» Элиаса Петтерссона.

Действующее соглашение 27-летнего игрока с кэпхитом 11,6 млн долларов рассчитано до конца сезона-2031/32. В этом сезоне на его счету 29 (13+16) очков в 39 матчах.

Дедлайн обменов намечен на 6 марта. В контракте Петтерссона есть пункт о запрете на обмен.

– До начала олимпийского моратория на трансферы осталось чуть больше трех недель. Мы приближаемся к тому моменту, когда «Ванкувер» будет рассматривать предложения практически по любому игроку из своего состава?

– Да, практически по любому. Очевидно, что в каждом клубе НХЛ есть неприкосновенные игроки, но руководство «Кэнакс» сейчас использует слово «перестройка», поэтому они должны быть открыты для бизнеса, открыты практически для всего, и это может включать обмен Элиаса Петтерссона .

Сейчас мы знаем, что в СМИ было много спекуляций по поводу будущего Петтерссона в «Ванкувер Кэнакс». Этого было больше в межсезонье, в прошлом сезоне, чем сейчас. Могу сказать, что с агентом Элиаса Петтерссона Пэтом Бриссоном контактов пока не было, а им придется общаться напрямую с представителями Петтерссона, поскольку у него есть пункт о запрете на обмен.

Но «Кэнакс» слушают и будут прислушиваться к проявляемому к Петтерссону интересу, несмотря на то, что считают, что если он сменит обстановку и начнет все заново где-нибудь в другом месте, то добьется успеха, – сказал Дрегер.