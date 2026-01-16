Александр Тихонов: «Трампа терпеть не могу, но спасибо ему за высокую оценку таланта Бобровского. Во всем остальном я бы давно посадил его на задницу»
Александр Тихонов: Трампа терпеть не могу, но спасибо ему за оценку Бобровского.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о словах Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского.
На встрече президента США с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли-2025, Трамп назвал российского голкипера «легендарным».
«Я Трампа терпеть не могу за все, что он сейчас творит. Но в данном случае спасибо ему за нашего вратаря, за высокую оценку его таланта.
Во всем остальном я бы давно посадил Трампа на задницу», – заявил Тихонов.
«Легендарный Бобровский просто феноменален». Трамп принял «Флориду» в Белом доме второй раз
