  Александр Тихонов: «Трампа терпеть не могу, но спасибо ему за высокую оценку таланта Бобровского. Во всем остальном я бы давно посадил его на задницу»
13

Александр Тихонов: «Трампа терпеть не могу, но спасибо ему за высокую оценку таланта Бобровского. Во всем остальном я бы давно посадил его на задницу»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о словах Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского.

На встрече президента США с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли-2025, Трамп назвал российского голкипера «легендарным».

«Я Трампа терпеть не могу за все, что он сейчас творит. Но в данном случае спасибо ему за нашего вратаря, за высокую оценку его таланта.

Во всем остальном я бы давно посадил Трампа на задницу», – заявил Тихонов.

«Легендарный Бобровский просто феноменален». Трамп принял «Флориду» в Белом доме второй раз

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
