Сергей Светлов: «Надеюсь продолжить работу в КХЛ, жду предложений. Вижу, что североамериканские тренеры неожиданно покидают клубы»

Сергей Светлов: надеюсь продолжить работу в КХЛ.

Тренер Сергей Светлов рассказал, что хотел бы продолжить работу в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Последним клубом Светлова был «Сочи», который он возглавлял с октября 2022 года по январь 2023 года.

«Надеюсь продолжить работу в КХЛ, жду предложений, в постоянном контакте с агентом. Я в теме всего, что сейчас у нас происходит. В частности, вижу, что некоторые североамериканские тренеры неожиданно покидают наши клубы, где-то даже бросают их. Сил и энергии много, готов к работе», – сказал Светлов.

При Светлове «Сочи » проиграл 21 матч подряд , установив антирекорд лиги.

«Там команда у меня была молодая, больше половины игроков из клуба Молодежной хоккейной лиги «Капитан», откуда мы черпали резервы – 12 человек. И эти ребята тренировались, бились.

Мальчиками для битья мы не были ни для кого в КХЛ. Я делал свое дело, мальчишки у меня росли, и некоторые из них попали на другой уровень, чему я рад. Поражение – это ведь тоже как учеба, человек должен все пройти. Не умеешь проигрывать, не научишься побеждать», – отметил Светлов.