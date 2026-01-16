Дмитрий Губерниев: «Трамп разбирается во всем, и в спорте тоже. Он знает Овечкина и Бобровского, следит за хоккеем. Прекрасно, что у Сергея есть такие поклонники»

Дмитрий Губерниев: Трамп знает Овечкина и Бобровского, следит за хоккеем.

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского.

На встрече президента США с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли-2025, Трамп назвал российского голкипера «легендарным».

«Это говорит о многом. Известно, что Трамп разбирается во всем, еще и в спорте тоже. Он знает Овечкина и знает Бобровского, следит за хоккеем.

Это прекрасно и замечательно, что у Сергея есть такие персональные поклонники. Это в очередной раз говорит о том, что Бобровский – по-настоящему великий вратарь», – заявил Губерниев.

