Дмитрий Губерниев: «Трамп разбирается во всем, и в спорте тоже. Он знает Овечкина и Бобровского, следит за хоккеем. Прекрасно, что у Сергея есть такие поклонники»
Дмитрий Губерниев: Трамп знает Овечкина и Бобровского, следит за хоккеем.
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского.
На встрече президента США с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли-2025, Трамп назвал российского голкипера «легендарным».
«Это говорит о многом. Известно, что Трамп разбирается во всем, еще и в спорте тоже. Он знает Овечкина и знает Бобровского, следит за хоккеем.
Это прекрасно и замечательно, что у Сергея есть такие персональные поклонники. Это в очередной раз говорит о том, что Бобровский – по-настоящему великий вратарь», – заявил Губерниев.
«Легендарный Бобровский просто феноменален». Трамп принял «Флориду» в Белом доме второй раз
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
