Барзэл набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Айлендерс» 145+355 в 576 матчах

Нападающий «Айлендерс » Мэтью Барзэл достиг отметки в 500 очков в регулярных чемпионатах НХЛ .

Форвард сделал результативную передачу в игре против «Эдмонтона» (1:0).

Теперь на его счету 500 (145+355) баллов в 576 матчах в лиге.