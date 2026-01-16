Барзэл набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Айлендерс» 145+355 в 576 матчах
Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзэл достиг отметки в 500 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
Форвард сделал результативную передачу в игре против «Эдмонтона» (1:0).
Теперь на его счету 500 (145+355) баллов в 576 матчах в лиге.
