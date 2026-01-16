Костылев об игре Морозова: «Иван сдулся, и в нападении недорабатывает, и в защите не особо помогает. Он в долгу перед «Спартаком», ему нужно много работать»

Алексей Костылев раскритиковал игру Ивана Морозова.

Бывший нападающий «Спартака » Алексей Костылев подверг критике игру форварда команды Ивана Морозова .

На его счету 18 (8+10) очков в 23 матчах. По ходу сезона игрок отбыл дисквалификацию после положительной допинг-пробы на кокаин.

«Морозов после возвращения выбежал на эмоциях, все нехорошее завершилось в его пользу, клуб дал ему второй шанс, и тогда все пошло. И шайбу держал, и технически был хорош, и броски были отменные – и, как следствие, голы. А потом время чуть прошло и он сдулся. Совсем не тот стал.

Первые эмоции схлынули, началась рутинная работа. И в нападении недорабатывает, и в защите не особо помогает. Ляпы появились серьезные. Плюс прибавились неоправданные удаления, что тоже не красит. Команда страдает из-за этого.

И при этом тренерский штаб ему доверяет и выпускает в большинстве в решающие минуты. В матче с «Динамо » он больше всех провел на льду – где отдача, где показатели?

Расслабился Иван, но все же можно снова потерять, если не учиться на своих ошибках. Считаю, что Морозов в долгу перед командой, ему нужно много работать, чтобы оправдать оказанное ему клубом доверие», – сказал Костылев.