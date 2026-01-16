  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Костылев об игре Морозова: «Иван сдулся, и в нападении недорабатывает, и в защите не особо помогает. Он в долгу перед «Спартаком», ему нужно много работать»
8

Костылев об игре Морозова: «Иван сдулся, и в нападении недорабатывает, и в защите не особо помогает. Он в долгу перед «Спартаком», ему нужно много работать»

Алексей Костылев раскритиковал игру Ивана Морозова.

Бывший нападающий «Спартака» Алексей Костылев подверг критике игру форварда команды Ивана Морозова.

На его счету 18 (8+10) очков в 23 матчах. По ходу сезона игрок отбыл дисквалификацию после положительной допинг-пробы на кокаин.

«Морозов после возвращения выбежал на эмоциях, все нехорошее завершилось в его пользу, клуб дал ему второй шанс, и тогда все пошло. И шайбу держал, и технически был хорош, и броски были отменные – и, как следствие, голы. А потом время чуть прошло и он сдулся. Совсем не тот стал.

Первые эмоции схлынули, началась рутинная работа. И в нападении недорабатывает, и в защите не особо помогает. Ляпы появились серьезные. Плюс прибавились неоправданные удаления, что тоже не красит. Команда страдает из-за этого.

И при этом тренерский штаб ему доверяет и выпускает в большинстве в решающие минуты. В матче с «Динамо» он больше всех провел на льду – где отдача, где показатели?

Расслабился Иван, но все же можно снова потерять, если не учиться на своих ошибках. Считаю, что Морозов в долгу перед командой, ему нужно много работать, чтобы оправдать оказанное ему клубом доверие», – сказал Костылев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoИван Морозов
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
logoДинамо Москва
logoАлексей Жамнов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Савиков об играх с «Шанхаем»: «Спартак» и ЦСКА более принципиальные соперники для СКА, не назвал бы это дерби. Но с ними приятно играть, атмосфера как на домашней арене»
15 января, 13:28
«Спартак» и «Шанхай» досрочно завершили аренду Чезганова. Форвард продолжит сезон в системе красно-белых
15 января, 12:17
Галимов о 5 поражениях «Динамо» в 6 матчах: «Тренера менять? Почему вы говорите черная полоса? Да, проиграли, но ничего не случилось. Это показывает ошибки, которые нужно исправить»
15 января, 08:31
Главные новости
Ничушкин не сыграет против «Вашингтона» из-за травмы верхней части тела
6 минут назад
Ларионов про ошибки Плотникова и Педана: «Не хочу вешать всех собак на этих ребят, ошибаются все. Проще взять вину на себя, как тренер. Вещи, которые доносим, должны выполняться»
12 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Колорадо», «Торонто» сыграет с «Миннесотой», «Вегас» против «Филадельфии», «Каролина» победила «Баффало»
14 минут назадLive
Хартли о нападении «Локомотива»: «Голов недостаточно, это оказывает давление при игре в обороне. В матче с «Торпедо» мы не справились в защите, допустили грубые ошибки»
27 минут назад
Свечников забросил 17-ю шайбу в сезоне. Форвард «Каролины» забил в 3-й игре подряд, у него 42 очка в 50 матчах
28 минут назадВидео
Вячеслав Козлов о 5:4 с «Северсталью»: «Какую игру уже ведем в счете и не можем довести до конца. Молодцы, что выиграли по буллитам, потому что постоянно проигрывать… Ребята уже в отчаянии были»
50 минут назад
Ларионов о 3:4 от «Динамо» Минск: «Обидно, когда за 30 секунд проигрываешь матч. Остается только как можно быстрее это забыть, двигаться дальше. Это момент психологии»
сегодня, 20:22
Тейдж Томпсон с 3+6 – 1-я звезда недели в НХЛ, Йоси с 2+5 – 2-я, Веймелка с 3 победами – 3-я
сегодня, 20:10
Хартли об 1:3 от «Торпедо»: «Мы сами себе выстрелили в ногу, ни один из пропущенных голов не должен был случиться»
сегодня, 19:45
«Северсталь» отыгралась с 1:4, но проиграла «Динамо» Москва по буллитам
сегодня, 19:26
Ко всем новостям
Последние новости
Квартальнов о «Динамо» Минск: «Команда строится, в Беларуси ажиотаж есть. Идет становление, шишки набиваем, 1-е место в конференции надо заслужить»
38 минут назад
Козырев о лидерстве «Северстали» на Западе: «Психологически это положительный момент. Работаем над тем, чтобы менталитет менялся, а игроки понимали, что могут обыгрывать любую команду»
сегодня, 19:56
Исаков о 3:1 с «Локомотивом»: «Очень важный матч. У «Торпедо» были сложности, но сейчас начинаем набирать желаемый ход»
сегодня, 19:35
Еременко о «Салавате»: «Хочу, чтобы справедливость восторжествовала и в плей-офф все срослось. Хочется, чтоб команда прошла как минимум дальше первого раунда»
сегодня, 17:21
Савельев о Лаве в «Шанхае»: «Не первый игрок или специалист, который приезжает в КХЛ, имея мутности в Северной Америке»
сегодня, 16:59
Первый тренер Кучерова: «Овечкин – снайпер, забивала. У Никиты больше передач, он организовывает игру. Они совершенно разные, их нельзя сравнивать»
сегодня, 16:51
Величкин о Шипачеве и 1000 очков: «Его надо сравнивать с Мозякиным, а не с Овечкиным. Сергей первым в КХЛ получил золотую клюшку и всеобщее признание»
сегодня, 14:58
Хитил раскритиковал тренера сборной Чехии после непопадания на ОИ: «Он сказал абсолютную неправду обо мне. Это сильно задело мою семью, так что я недоволен»
сегодня, 13:46
Браташ о 2:5 с «Ак Барсом»: «Опять не получилось. «Адмирал» старался, хотел спасти матч, но результат на табло»
сегодня, 13:27
Андриевский о 3:4 с «Металлургом»: «Хочу похвалить ребят – поражений много, но есть содержание игры. У «Амура» нет безразличных – это главное»
сегодня, 12:54