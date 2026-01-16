Каменский о будущем Овечкина: «Хотим видеть его на льду, чтобы он и дальше радовал нас своей игрой, результатами и рекордами»

Валерий Каменский высказался о будущем Александра Овечкина.

Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о будущем капитана «Вашингтона » Александра Овечкина .

В этом сезоне 40-летний Овечкин набрал 41 (20+21) очко за 48 матчей при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 18:02.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн ранее выразил надежду, что этот сезон не станет для Овечкина последним в лиге.

– Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне. Как думаете, он продолжит карьеру?

– Это будет зависеть от него самого, он будет выбирать, продолжать ему карьеру или заканчивать.

Мы, естественно, хотим видеть его на льду. Хотим, чтобы он и дальше радовал нас своей игрой, результатами и рекордами, – сказал Каменский.

Беттмэн об Овечкине: «Это не последний его год в НХЛ, надеюсь. Решение за Александром, но играет он великолепно»