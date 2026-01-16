Арбитр Егоров о службе в президентском полку ФСО: «Занимались охраной Кремля и прилегающих объектов. Предлагали остаться, но я выбрал судейство»

Арбитр Егоров: предлагали остаться на службе в Кремле, но я выбрал судейство.

Арбитр Сергей Егоров рассказал о службе в армии и возвращении в судейство.

В начале судейской карьеры Егоров ушел служить в Кремлевский полк, где, помимо выполнения прямых обязанностей, также играл в хоккей. Позже он покинул службу и сейчас проводит второй сезон на уровне Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Как оказались на службе?

– Заочно учился в РГУФК на кафедре хоккея. Но, когда мне было 18 лет, друг рассказал, что в военкомате ищут хоккеиста для службы в президентском полку ФСО – команде Службы коменданта московского Кремля требовались игроки для участия в турнире. Я решил пойти.

В институте договорился – сдавал сессии во время увольнительных, то есть продолжал учиться. Преподаватели относились с пониманием – в общем, все сложилось удачно.

– Чем занимались непосредственно на службе?

– Охраной Кремля и всех прилегающих объектов – постовая служба, взаимодействие с гостями Кремля и его постоянными обитателями. В 2019 году принимал участие в параде Победы, стоял в цепочке охраны между площадью и трибуной. Как и на любой армейской службе, работали над физической подготовкой.

Если говорить о хоккее, то раз в неделю в течение полугода ездили на тренировки. А потом сыграли турнир между командами ФСО. Участвовали три коллектива. Мы заняли почетное третье место.

– Не предлагали остаться в Кремле?

– Предлагали, тем более я москвич и никогда не выезжал за границу. В принципе, мне все нравилось. Но я выбрал судейство. Очень хотелось вернуться в хоккей.

Вновь начал работать арбитром в 2019 году. Тогда же сразу взяли в МХЛ. На следующий сезон трудился и в Молодежной лиге, и во Всероссийской. Отсудил финал МХЛ . В прошлом сезоне дошел до полуфинала ВХЛ и попал в КХЛ.

В этом чемпионате ставлю задачу выйти в розыгрыш Кубка Гагарина, – сказал Егоров.