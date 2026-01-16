Депутат Журова: «Трамп понимает, что вклад российских игроков, таких как Овечкин и Бобровский, заслуживает уважения. Абсолютно нормальная позиция»

Депутат Журова высказалась о словах Трампа про Бобровского.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила слова Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского.

На встрече президента США с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли в 2025-м, Трамп назвал российского голкипера «легендарным».

«Нормальный человек и нормальный политик не должен смешивать политику со спортом. И Трамп понимает, что вклад российских игроков, таких как Саша Овечкин, которого он тоже отмечал отдельно, и Сергей Бобровский , заслуживает уважения. И даже, возможно, и отдельного внимания.

Тем более что они играют в лиге, которая уже многие годы привлекает самое большое внимание болельщиков в мире. Они гордятся тем, что на своем континенте смогли создать такую систему, которая привлекает лучших игроков со всего мира.

И правильно, что нужно отдавать почести тем игрокам, которые действительно это заслужили. Это абсолютно нормальная позиция Трампа», – заявила Журова.

