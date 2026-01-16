Рыбин о Никитине в ЦСКА: «Уберете его – кого поставите? Будет ли лучше? Только у него и Ротенберга были 5-летние соглашения, это о многом говорит, на него рассчитывают»

Максим Рыбин высказался о работе Игоря Никитина в ЦСКА.

Тренер «Сочи » по развитию Максим Рыбин высказался о работе Игоря Никитина на посту главного тренера ЦСКА .

На данный момент московский клуб занимает 6-е место в таблице Запада с 54 баллами в 47 играх.

– Менять систему – это всегда трудно, что мы видим и на примере Игоря Никитина. Вас удивляют проблемы ЦСКА?

– Никитин пришел в то время, когда нужно перестраивать команду, просмотреть всю вертикаль. Как работает «вышка», МХЛ , кого можно взять, какие иностранцы, какой вратарь. С вратарем немножко, вероятно, ошиблись, убрали.

Команда строится, год будет сложный для них, идет непросто, но Никитин – это топ-тренер.

У него пятилетний контракт, руководство на него рассчитывает. Такие соглашения были только у двоих тренеров: у Никитина и Ротенберга . Это о многом говорит. Взять сейчас и рубить сплеча, не давать даже год отработать… Будет ли лучше? Уберете его – кого поставите? Контракт все равно придется выплачивать, а он там немаленький.

– И все же в ЦСКА не раз уже так делали, когда снимали тренера, несмотря на все договоренности.

– Не тот случай. ЦСКА сейчас точно не пойдет по пути Ильи Воробьева прошлого сезона, это исключено, – сказал Рыбин.