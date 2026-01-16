Быков о Бобровском: «Заслужил похвалу от Трампа своей достойной игрой. Сергей – большой профессионал»

Быков о словах Трампа про Бобровского: Сергей – большой профессионал.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о словах Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского.

На встрече президента США с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли-2025, Трамп назвал российского голкипера «легендарным».

– Трамп снова выразил восхищение уровнем игры Бобровского. Это говорит о масштабе личности Сергея?

– В том числе. Сергей – большой профессионал. Он заслужил похвалу от Трампа своей достойной игрой, – сказал Быков.

«Легендарный Бобровский просто феноменален». Трамп принял «Флориду» в Белом доме второй раз