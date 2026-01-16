Владимир Крикунов: «Сомневаюсь, что Трамп знает об отстранении России. У него другие заботы – Гренландия, например. Будет Олимпиада, он увидит, что нас нет»

Владимир Крикунов: сомневаюсь, что Трамп знает об отстранении России.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал слова Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского.

Президент США назвал российского голкипера «легендарным» на встрече с «Флоридой », выигравшей Кубок Стэнли-2025.

«Президент имеет свое мнение. Может, у Трампа кто-то из родственников ходит на хоккей и рассказывал про Бобровского.

Наши ребята играют хорошо в НХЛ – Овечкин , Бобровский , он уже не первый раз о них говорит. НХЛ более лояльна к санкциям.

Я сомневаюсь, что Трамп вообще знает об отстранении России. Сейчас Олимпиада будет, он увидит, что России нет. Думаю, он вообще не в курсе, что нас нет. У него другие заботы, например, Гренландия», – сказал Крикунов.

