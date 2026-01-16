СКА обменял Зинченко в «Динамо» на Ханина из ВХЛ и Соболева из МХЛ.

СКА обменял форварда Ивана Зинченко в «Динамо» на Макара Ханина и Романа Соболева.

В этом сезоне Зинченко играл за «Динамо» из Санкт-Петербурга в Olimpbet ВХЛ. На счету 23-летнего форварда 9 (1+8) результативных действий в 35 матчах.

«В КХЛ нападающий провел 136 матчей и набрал 21 (15+6) результативный балл. Двухсторонний контракт форварда с бело-голубыми действует до 31 мая 2026 года.

Ваня, добро пожаловать!» – сказано в сообщении «Динамо ».

20-летний Ханин также играл за «Динамо» СПб в Olimpbet ВХЛ. Нападающий набрал 5 (2+3) очков за 13 игр.

17-летний Соболев проводил первый сезон в Olimpbet МХЛ за «МХК Динамо». На счету форварда 9 (3+6) очков в 35 матчах.