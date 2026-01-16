«Ак Барс» отдал Таймазова в аренду «Ладе» до конца сезона. 20-летний защитник – сын олимпийского чемпиона по вольной борьбе и депутата Госдумы (Metaratings)
«Ак Барс» отдал Арсена Таймазова в аренду в «Ладу».
По информации Metaratings, «Ак Барс» отдал защитника Арсена Таймазова в аренду «Ладе» до конца сезона.
20-летний хоккеист провел один матч за казанский клуб на уровне FONBET КХЛ в этом сезоне. На его счету также 37 матчей и 4 (1+3) очка за «Барс» в Olimpbet ВХЛ.
Таймазов выступает на взрослом уровне второй сезон. В прошлом чемпионате он также играл за «Барс» – 0+3 за 40 матчей.
Отцом защитника является Артур Таймазов – бывший борец вольного стиля, олимпийский чемпион 2004 года в Афинах, серебряный призер Игр-2000 в Сиднее и депутат Госдумы РФ.
