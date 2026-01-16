Баширов о Хо-Сэнге: «Гениальный спортсмен, с поведением есть проблемы. Козлов не в восторге – пока никто не рад видеть его в «Салавате», кроме меня»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о подписании контракта с нападающим Джошем Хо-Сэнгом.
Форвард уже выступал за уфимский клуб в сезоне-2022/23, сыграв 5 матчей и набрав 1 (0+1) очко с учетом плей-офф.
«Классный парень. Он нам должен еще с того сезона, очень хотел вернуться. Два года разговариваем с его агентом.
Меня мучают все эти разговоры: «Кого вы привезли?», эта недосказанность. Если он приедет, будет здорово. Очень умный человек, может найти оправдание в любой ситуации. Как спортсмен – гениальный, с поведением есть проблемы.
Кроме меня пока никто не рад видеть его в команде. Козлов тоже не в восторге, я предложил пока отправить его в «Торос». Нам нужны игроки, которые умеют держать шайбу в чужой зоне.
Даю небольшой процент, но будет здорово, если получится», – сказал Баширов в интервью ютуб-каналу «Роман с хоккеем».
Итоги 2025 года с Ринатом Башировым: Козлов мог уйти? Кейс Ливо и как купили Жаровского