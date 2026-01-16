  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Баширов о Хо-Сэнге: «Гениальный спортсмен, с поведением есть проблемы. Козлов не в восторге – пока никто не рад видеть его в «Салавате», кроме меня»
24

Баширов о Хо-Сэнге: «Гениальный спортсмен, с поведением есть проблемы. Козлов не в восторге – пока никто не рад видеть его в «Салавате», кроме меня»

Баширов о Хо-Сэнге: гениальный спортсмен, с поведением есть проблемы.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о подписании контракта с нападающим Джошем Хо-Сэнгом.

Форвард уже выступал за уфимский клуб в сезоне-2022/23, сыграв 5 матчей и набрав 1 (0+1) очко с учетом плей-офф.

«Классный парень. Он нам должен еще с того сезона, очень хотел вернуться. Два года разговариваем с его агентом.

Меня мучают все эти разговоры: «Кого вы привезли?», эта недосказанность. Если он приедет, будет здорово. Очень умный человек, может найти оправдание в любой ситуации. Как спортсмен – гениальный, с поведением есть проблемы.

Кроме меня пока никто не рад видеть его в команде. Козлов тоже не в восторге, я предложил пока отправить его в «Торос». Нам нужны игроки, которые умеют держать шайбу в чужой зоне.

Даю небольшой процент, но будет здорово, если получится», – сказал Баширов в интервью ютуб-каналу «Роман с хоккеем».

Итоги 2025 года с Ринатом Башировым: Козлов мог уйти? Кейс Ливо и как купили Жаровского

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
logoРинат Баширов
logoКХЛ
logoДжош Хо-Сэнг
logoВиктор Козлов
logoСалават Юлаев
logoВХЛ
logoТорос
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козлов о Берлеве в списке отказов: «Взяли Кузнецова, у «Салавата» достаточно центральных, в «Торосе» много молодых»
10 января, 02:45
Плющев о Кузнецове в «Салавате»: «Вызов для Козлова. Не уверен, что он был инициатором приглашения»
6 января, 10:05
Плющев о Жаровском: «Один из немногих наших юниоров, кто соответствует мировому уровню. В этом большая заслуга тренеров «Салавата»
5 января, 20:37
Главные новости
Вячеслав Козлов об усилении «Динамо»: «Хотелось бы. В зависимости от того, кто и что попросит. Я даже не знаю, кого предлагают»
32 минуты назад
Ничушкин не сыграет против «Вашингтона» из-за травмы верхней части тела
46 минут назад
Ларионов про ошибки Плотникова и Педана: «Не хочу вешать всех собак на этих ребят, ошибаются все. Проще взять вину на себя, как тренер. Вещи, которые доносим, должны выполняться»
52 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Колорадо», «Торонто» сыграет с «Миннесотой», «Вегас» против «Филадельфии», «Каролина» победила «Баффало»
54 минуты назадLive
Хартли о нападении «Локомотива»: «Голов недостаточно, это оказывает давление при игре в обороне. В матче с «Торпедо» мы не справились в защите, допустили грубые ошибки»
сегодня, 20:58
Свечников забросил 17-ю шайбу в сезоне. Форвард «Каролины» забил в 3-й игре подряд, у него 42 очка в 50 матчах
сегодня, 20:57Видео
Вячеслав Козлов о 5:4 с «Северсталью»: «Какую игру уже ведем в счете и не можем довести до конца. Молодцы, что выиграли по буллитам, потому что постоянно проигрывать… Ребята уже в отчаянии были»
сегодня, 20:35
Ларионов о 3:4 от «Динамо» Минск: «Обидно, когда за 30 секунд проигрываешь матч. Остается только как можно быстрее это забыть, двигаться дальше. Это момент психологии»
сегодня, 20:22
Тейдж Томпсон с 3+6 – 1-я звезда недели в НХЛ, Йоси с 2+5 – 2-я, Веймелка с 3 победами – 3-я
сегодня, 20:10
Хартли об 1:3 от «Торпедо»: «Мы сами себе выстрелили в ногу, ни один из пропущенных голов не должен был случиться»
сегодня, 19:45
Ко всем новостям
Последние новости
Козырев о 4:5 от «Динамо»: «Отрадно, что смогли зацепиться за матч, вытащили игру в концовке. Мы проявили характер и стали играть более комбинационно»
9 минут назад
Дмитрий Квартальнов: «Шипачев – значимая фигура для минского «Динамо», делает потрясающую игру. Он преодолел отметку в 1000 очков, сейчас у него мысли о команде»
21 минуту назад
Квартальнов о «Динамо» Минск: «Команда строится, в Беларуси ажиотаж есть. Идет становление, шишки набиваем, 1-е место в конференции надо заслужить»
сегодня, 20:47
Козырев о лидерстве «Северстали» на Западе: «Психологически это положительный момент. Работаем над тем, чтобы менталитет менялся, а игроки понимали, что могут обыгрывать любую команду»
сегодня, 19:56
Исаков о 3:1 с «Локомотивом»: «Очень важный матч. У «Торпедо» были сложности, но сейчас начинаем набирать желаемый ход»
сегодня, 19:35
Еременко о «Салавате»: «Хочу, чтобы справедливость восторжествовала и в плей-офф все срослось. Хочется, чтоб команда прошла как минимум дальше первого раунда»
сегодня, 17:21
Савельев о Лаве в «Шанхае»: «Не первый игрок или специалист, который приезжает в КХЛ, имея мутности в Северной Америке»
сегодня, 16:59
Первый тренер Кучерова: «Овечкин – снайпер, забивала. У Никиты больше передач, он организовывает игру. Они совершенно разные, их нельзя сравнивать»
сегодня, 16:51
Величкин о Шипачеве и 1000 очков: «Его надо сравнивать с Мозякиным, а не с Овечкиным. Сергей первым в КХЛ получил золотую клюшку и всеобщее признание»
сегодня, 14:58
Хитил раскритиковал тренера сборной Чехии после непопадания на ОИ: «Он сказал абсолютную неправду обо мне. Это сильно задело мою семью, так что я недоволен»
сегодня, 13:46