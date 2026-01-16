«Барыс» перевел Гайтамирова в список отказов. У защитника 167 игр в КХЛ за клуб

«Барыс» перевел Гайтамирова в список отказов.

Защитник «Барыса » Тамирлан Гайтамиров переведен в список отказов. В течение 48 часов любой клуб FONBET КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

В текущем сезоне 25-летний защитник сыграл 17 матчей, в которых отдал одну результативную передачу при полезности «минус 3». Всего на счету Гайтамирова 167 матчей за клуб и 10 (2+8) очков при полезности «минус 48».

«Барыс» идет десятым в Восточной конференции. У клуба из Астаны 37 очков после 47 игр.