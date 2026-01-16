Михайлов о том, что Трамп назвал Бобровского легендарным вратарем: «Сказал абсолютную правду. Первые его слова были о том, что российские спортсмены очень хороши»

Михайлов о том, что Трамп назвал Бобровского легендой: сказал абсолютную правду.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал слова Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского .

Президент США назвал российского голкипера «легендарным» на встрече с «Флоридой », выигравшей Кубок Стэнли-2025.

«Человек сказал абсолютную правду и пожелал успехов. Трамп не первый раз выделяет российских спортсменов. Первые его слова были о том, что российские спортсмены очень хороши.

То же самое он говорил и про Александра Овечкина », – сказал Михайлов.

«Легендарный Бобровский просто феноменален». Трамп принял «Флориду» в Белом доме второй раз