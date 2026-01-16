Михайлов о том, что Трамп назвал Бобровского легендарным вратарем: «Сказал абсолютную правду. Первые его слова были о том, что российские спортсмены очень хороши»
Михайлов о том, что Трамп назвал Бобровского легендой: сказал абсолютную правду.
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал слова Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского.
Президент США назвал российского голкипера «легендарным» на встрече с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли-2025.
«Человек сказал абсолютную правду и пожелал успехов. Трамп не первый раз выделяет российских спортсменов. Первые его слова были о том, что российские спортсмены очень хороши.
То же самое он говорил и про Александра Овечкина», – сказал Михайлов.
«Легендарный Бобровский просто феноменален». Трамп принял «Флориду» в Белом доме второй раз
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости