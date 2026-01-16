Оши об Овечкине: «Когда он шел к 500-му голу, все говорили, что Александр скоро сдаст. Некоторые игроки меняют хоккей – ты будешь рассказывать внукам, что был частью этого»

Оши об Овечкине: когда он шел к 500-му голу, все говорили, что он скоро сдаст.

Экс-форвард «Вашингтона » Ти Джей Оши назвал Александра Овечкина невероятным человеком.

Оши не играл в сезоне-2024/25 из-за травмы, но был в команде и присутствовал на матче с «Айлендерс» 6 апреля 2025-го, в котором Овечкин превзошел достижение Гретцки.

– Вы отдали множество голевых передач Александр Овечкину. Каково это – быть частью истории и наблюдать, как он побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов?

– Когда я приехал в Вашингтон (Оши стал игроком «Кэпиталс» в 2015 году – Спортс’‘), все вокруг говорили, что он скоро начнет сдавать. Тогда он шел к своему 500-му голу.

Меня не удивляют его нынешние достижения. Это невозможно, потому что я не вижу никаких пределов для него. Он невероятный человек и партнер по команде. Моя дочь теперь носит номер 8 в своей хоккейной команде, и Ови звонит ей или присылает видео на день рождения каждый год.

Есть игроки, которые меняют хоккей. Если тебе выпала честь быть частью этого, то об этом ты будешь рассказывать своим внукам, – сказал Оши.

