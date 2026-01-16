  • Спортс
  • Дмитрий Рябыкин: «Авангард» точно не слабее «Металлурга» по мастерству и балансу линий. Клуб тяжело выходит с новогоднего перерыва, но лучше пройти эту ямку в середине сезона»
Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин поделился мнением о спаде в игре омского клуба. Команда проиграла 2 из 3 последних матчей в FONBET КХЛ.

– На данном этапе ключевыми считаю минимум четыре дня выходных, которые команда, насколько знаю, получила на новогодних каникулах. А если просуммировать все дни отдыха на этом отрезке, то наберется неделя.

На пике сезона это серьезный перерыв. И команда из него тяжело выходит, чему свидетельство – домашние поражения от «Магнитки» и «Салавата Юлаева». Да и в матче с ЦСКА Омск, несмотря на победу, выглядел не так сильно, как, например, в середине осени.

– Как объяснить такие мини-каникулы?

– Для североамериканцев есть такое понятие – рождественский перерыв. У них свои правила, все привыкли к отдыху. Но в наших условиях такие длительные каникулы на пике сезона вряд ли полезны.

– Тренерская ошибка?

– Покажет сезон. Может, для «Авангарда», где основная нагрузка ложится на ведущие звенья и нет особой ротации, как раз к лучшему, если команда пройдет эту ямку в середине сезона.

Во всяком случае по сумме мастерства и балансу всех линий «Авангард» уж точно не слабее даже лидера КХЛ – «Металлурга». Не говоря о других ведущих командах Восточной конференции и всей КХЛ, – сказал Рябыкин.

Окулов об «Авангарде»: «Токсичных людей в команде нет. У нас один из лучших коллективов в КХЛ – у ребят, у жен великолепные отношения»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
