Ткачак на встрече с Трампом: «Горжусь тем, что я американец и нахожусь здесь. Два Кубка Стэнли – это здорово, но прогулка с вами ни с чем не сравнится»
Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак произнес речь во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в честь победы команды в Кубке Стэнли-2025.
«Два Кубка Стэнли – это, конечно, здорово, но прогулка с вами, возможно, перевесила все остальное. Ничто не сравнится с этим. Я так горжусь тем, что я американец, и так горжусь тем, что нахожусь здесь с вами.
Как я говорил в прошлом году, победы дают о себе знать. За них приходится платить, каждый член команды вложил в них максимум усилий. Мы надеемся быть здесь и в следующем году. Таков план», – сказал Ткачак.
Трамп о Бобровском: «Легендарный вратарь, также известный как Боб. Отличное прозвище с классным концептом. Он играл феноменально»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
