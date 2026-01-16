Ротенберг посетил Переславль-Залесский: «Здесь родился князь Александр Невский, а молодой Петр I испытывал первые суда «потешного флота». История не только в музеях – она вокруг нас»

Ротенберг посетил Переславль-Залесский: история вокруг нас, а не только в музеях.

Член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг посетил Переславль-Залесский.

«По пути в Ярославль вместе с воспитанниками Академии хоккея «Красная Машина Юниор » мы сделали остановку в одном из древнейших русских городов – Переславле-Залесском.

История не только в музеях – она вокруг нас. Важно, чтобы дети могли соприкасаться с ней лично, ощущать связь с великими именами и делать свои первые шаги к будущим достижениям.

Город основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким – тем самым, кто основал Москву и другие ключевые города Северо-Восточной Руси. Переславль-Залесский изначально был важным центром, и его стратегическая роль сохранялась столетиями.

Здесь родился и провел детство великий князь Александр Невский – один из самых ярких символов русского духа.

Переславль стоит на берегу Плещеева озера – природного чуда и колыбели русского флота. Именно здесь в конце XVII века молодой Петр I строил и испытывал первые суда своего «потешного флота», вдохновляясь голландскими корабельными техниками.

И есть идея: сыграть в хоккей на Плещеевом озере в рамках проекта «Красная Машина Двор». Флот – часть русской культуры, хоккей – часть новой истории России. На таком месте особенно хочется соединить эти смыслы и дать жителям города, подрастающему поколению тот опыт, который точно запомнится», – написал Ротенберг в соцсетях.

Фото: t.me/rotenberg81