СКА обменяет Зинченко в «Динамо». 23-летний форвард проводит сезон в ВХЛ (Артур Хайруллин)

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, СКА обменяет форварда Ивана Зинченко в «Динамо ».

23-летний хоккеист провел 55 матчей на уровне FONBET КХЛ в двух предыдущих сезонах, набрав 10 (5+5) очков.

В этом регулярном чемпионате он играет за «Динамо» из Санкт-Петербурга (Olimpbet ВХЛ). На его счету 9 (1+8) результативных действий в 35 матчах.

