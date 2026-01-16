Дрегер о Панарине: «Переговоры о продлении контракта неактивны. Если «Рейнджерс» попросят его снять запрет на обмен, какой будет реакция? Они надеются узнать это до Олимпиады»

Дрегер о Панарине: переговоры о его продлении неактивны.

Инсайдер TSN Даррен Дрегер поделился мнением о возможном обмене Артемия Панарина .

Действующий договор 34-летнего игрока со средней годовой зарплатой 11,64 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года. В соглашении Панарина есть пункт о запрете на обмен.

«Его контракт истекает. Похоже, что в плане переговоров о его продлении не наблюдается особой активности.

Если «Рейнджерс » попросят Панарина отказаться от пункта о запрете на обмен, какой будет реакция? Они надеются узнать это до олимпийского перерыва», – сказал Дрегер.

В этом сезоне на счету российского нападающего 51 (16+35) очко в 47 матчах при полезности «минус 16». Клуб из Нью-Йорка идет последним на Востоке – 46 очков за 48 игр.

