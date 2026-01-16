«Россия претендовала бы на победу на Олимпиаде. Жаль, что сборная не будет участвовать». Форвард «Шанхая» Сукезе об Играх-2026

Форвард «Шанхая» Сукезе: Россия претендовала бы на победу на Олимпиаде.

Нападающий «Шанхая » Нэйт Сукезе прокомментировал отсутствие сборной России на предстоящем олимпийском хоккейном турнире в Италии.

«Я планирую смотреть Олимпийские игры, но не только хоккей, а еще бобслей, горные лыжи и другие виды спорта. У меня есть знакомые в сборной США по бобслею, буду за них переживать.

Жаль, что сборная России по хоккею не будет участвовать в Олимпиаде . Хочется, чтобы в Играх участвовали сильнейшие спортсмены, а в России отличные хоккеисты. Надеюсь, что россиян скоро вернут обратно.

Если бы Россия участвовала, она бы претендовала на победу. В мире есть несколько сборных, которые могли бы выиграть хоккейный турнир. Россия является одной из таких команд», – сказал Сукезе.

