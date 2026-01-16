Карбери после 2:3 с «Сан-Хосе»: «Все в «Вашингтоне» сейчас разочарованы – игроки, персонал, тренеры. Тренеры определят проблемы, но над решением нужно работать всей командой»

Тренер «Вашингтона» после 2:3 с «Сан-Хосе»: все сейчас разочарованы.

Главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды от «Сан-Хосе » (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

По проценту набранных очков «Кэпиталс» занимают 12-е место в Восточной конференции.

«Сейчас все разочарованы – игроки, персонал, тренеры. Хорошо, что с этим делать? Как это исправить? Именно об этом я буду думать примерно через 10-15 минут, и именно об этом должны думать наши игроки: «Как я могу это исправить? Как стабильно показывать результат в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье, и так по кругу?»

Это то, что нам нужно, чтобы работать над решением проблем всей командой. Мы определим проблемы, будем работать индивидуально, а коллективно продолжим обучать и помогать команде играть стабильно на более высоком уровне», – сказал Карбери.

