Депутат Журова о словах Трампа про Бобровского: «Спорт для него вне политики. Сергей играет за американский клуб – было бы странно всех отметить, а его нет»

Депутат Журова о словах Трампа про Бобровского: спорт для него вне политики.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировал слова Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского .

Президент США назвал российского голкипера «легендарным» на встрече с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли-2025.

«Он не первый раз отмечает наших хоккеистов. Это нормально, потому что заслуги спортсмена – есть заслуги спортсмена, и политика тут вообще не должна быть примешена.

Тем более он играет за американский клуб, который выиграл Кубок Стэнли. Поэтому было бы странно всех отметить, а его нет.

Трамп показывает свое общее отношение, что спорт для него вне политики. С Сашей Овечкиным была такая же ситуация, отмечал и его.

Обсуждали, что, возможно, состоится какой‑то матч с игроками КХЛ и НХЛ, и с этого начнется потепление в наших отношениях с американцами. Трамп демонстрирует, что у него по линии спорта никаких вопросов нет», – сказала Журова .

Трамп о Бобровском: «Легендарный вратарь, также известный как Боб. Отличное прозвище с классным концептом. Он играл феноменально»