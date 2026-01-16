«Лада» расторгла контракт с Кривокрасовым по соглашению сторон. Тренер отвечал за большинство, клуб идет последним в КХЛ по реализации

«Лада» расторгла контракт с тренером Кривокрасовым по соглашению сторон.

«Лада » расторгла контракт с Сергеем Кривокрасовым по соглашению сторон.

Тренер отвечал за большинство. Тольяттинский клуб идет последним в FONBET КХЛ по реализации лишнего – 10,1% (14 голов за 138 попыток).

«Благодарим Сергея Владимировича за работу и желаем всего наилучшего!» – сказано в сообщении пресс-службы «Лады».

Команда замыкает турнирную таблицу в Западной конференции, набрав 30 очков за 46 матчей.