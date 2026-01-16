«Лада» расторгла контракт с Кривокрасовым по соглашению сторон. Тренер отвечал за большинство, клуб идет последним в КХЛ по реализации
Тренер отвечал за большинство. Тольяттинский клуб идет последним в FONBET КХЛ по реализации лишнего – 10,1% (14 голов за 138 попыток).
«Благодарим Сергея Владимировича за работу и желаем всего наилучшего!» – сказано в сообщении пресс-службы «Лады».
Команда замыкает турнирную таблицу в Западной конференции, набрав 30 очков за 46 матчей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
