Сорокин о сухом матче с «Эдмонтоном»: «Айлендерс» повезло – соперник дважды попал в штангу. Мы отлично сыграли в обороне и бились каждую минуту»

Сорокин о сухом матче с «Эдмонтоном»: «Айлендерс» сегодня повезло.

Вратарь «Айлендерс » Илья Сорокин прокомментировал сухой матч против «Эдмонтона » (1:0). Российский голкипер отразил все 35 бросков в створ.

Эта игра на ноль для Сорокина – пятая в текущем сезоне. Он стал единоличным лидером по шатаутам в этой регулярке НХЛ.

«Мы отлично сыграли в обороне, и дисциплина сегодня была на высоте – всего два меньшинства. Мы бились каждую минуту и реализовали шанс в большинстве.

Сегодня нам повезло. Они дважды попали в штангу: на последней минуте и в меньшинстве перед этим. Это важная победа над сильной командой», – сказал Сорокин.

В этом сезоне 30-летний вратарь одержал 15 побед в 28 играх, отражая в среднем 91,5% бросков при коэффициенте надежности 2,47.

Макдэвид завершил серию из 20 матчей с очками в матче с «Айлендерс» (0:1). Драйзайтль не попал в открытый угол ворот после паса Коннора на 60-й минуте