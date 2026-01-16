  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сорокин о сухом матче с «Эдмонтоном»: «Айлендерс» повезло – соперник дважды попал в штангу. Мы отлично сыграли в обороне и бились каждую минуту»
Сорокин о сухом матче с «Эдмонтоном»: «Айлендерс» повезло – соперник дважды попал в штангу. Мы отлично сыграли в обороне и бились каждую минуту»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал сухой матч против «Эдмонтона» (1:0). Российский голкипер отразил все 35 бросков в створ.

Эта игра на ноль для Сорокина – пятая в текущем сезоне. Он стал единоличным лидером по шатаутам в этой регулярке НХЛ.

«Мы отлично сыграли в обороне, и дисциплина сегодня была на высоте – всего два меньшинства. Мы бились каждую минуту и реализовали шанс в большинстве.

Сегодня нам повезло. Они дважды попали в штангу: на последней минуте и в меньшинстве перед этим. Это важная победа над сильной командой», – сказал Сорокин.

В этом сезоне 30-летний вратарь одержал 15 побед в 28 играх, отражая в среднем 91,5% бросков при коэффициенте надежности 2,47.

Макдэвид завершил серию из 20 матчей с очками в матче с «Айлендерс» (0:1). Драйзайтль не попал в открытый угол ворот после паса Коннора на 60-й минуте

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
