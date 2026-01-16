Томас выбыл на несколько недель из-за травмы. Форвард «Сент-Луиса» – лучший бомбардир клуба в сезоне

Роберт Томас из «Сент-Луиса» выбыл на несколько недель из-за травмы.

Нападающий «Сент-Луиса » Роберт Томас выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела. Сообщается, что его состояние повторно оценят через две недели.

26-летний форвард является лучшим бомбардиром клуба в регулярном чемпионате – 33 (11+22) очка за 42 игры при полезности «минус 2».

«Блюз» занимают 13-е место в Западной конференции, имея в активе 44 балла после 47 матчей.