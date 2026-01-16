  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Окулов об «Авангарде»: «Токсичных людей в команде нет. У нас один из лучших коллективов в КХЛ – у ребят, у жен великолепные отношения»
12

Окулов об «Авангарде»: «Токсичных людей в команде нет. У нас один из лучших коллективов в КХЛ – у ребят, у жен великолепные отношения»

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов поделился мнением об обстановке внутри команды.

– Летом «Авангард» пережил настоящую кадровую революцию. Когда вернулись в расположение клуба, много изменений ощутили в плане хоккея и атмосферы?

– Если говорить про хоккей, то глобально ничего не поменялось. Какие-то детали добавились и продолжают добавляться, но общая философия, стиль игры – все осталось прежним.

В плане коллектива команда очень сильно обновилась. Как я понял, руководство и тренерский штаб хотели набирать ребят, которые одинаково смотрят на атмосферу в раздевалке, чтобы была настоящая семья.

Думаю, у них получилось это сделать, потому что сейчас великолепные отношения у ребят, у жен, любое общение вне хоккея приносит удовольствие. Нет токсичных людей в команде, все понимают, куда мы двигаемся, все стоят друг за друга.

На сегодняшний день я уверен, что команда и коллектив в «Авангарде» – одни из лучших в КХЛ, – сказал Окулов.

«Авангард» прервал 3-матчевую победную серию ЦСКА (2:1). Шарипзянов забил и набрал очки в 5-й игре подряд

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoАвангард
психология
logoКонстантин Окулов
logoКХЛ
девушки и спорт
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
