Кросби сравнялся с Овечкиным и Гретцки, набрав 50+ очков за регулярку в 19-й раз. Рекорд у Фрэнсиса и Хоу – по 22 сезона
Кросби сравнялся с Овечкиным и Гретцки, набрав 50+ очков в регулярке в 19-й раз.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче с «Филадельфией». На его счету стало 51 (25+26) результативное действие за 46 игр.
Форвард в 19-й раз за карьеру набрал 50 очков и более в регулярном чемпионате НХЛ, 38-летний хоккеист сравнялся с Александром Овечкиным и Уэйном Гретцки по этому показателю.
У Яромира Ягра, Марка Мессье, и Рэя Бурка по 20 таких регулярок. Рекорд принадлежит Горди Хоу и Рону Фрэнсису – 22 сезона.
Кросби – 15-й игрок в истории НХЛ с 650+ шайбами в регулярках. До рекорда Лемье по голам за «Питтсбург» осталось 40
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости