Трамп о Бобровском: «Легендарный вратарь, также известный как Боб. Отличное прозвище с классным концептом. Он играл феноменально»

Дональд Трамп о Сергее Бобровском: легендарный вратарь.

Президент США Дональд Трамп оценил игру Сергея Бобровского на приеме хоккеистов «Флориды » в Белом доме в честь победы команды в Кубке Стэнли-2025.

«Легендарный вратарь Сергей Бобровский, также известный как Боб. Отличное прозвище, классный концепт. Назвать его так – действительно хорошая идея.

Он оформил три «сухаря» в каждой из первых трех серий, включая ключевой четвертый матч – шат-аут против «Торонто» во втором раунде. Он играл феноменально, просто феноменально», – сказал Трамп.

