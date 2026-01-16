Трамп о Бобровском: «Легендарный вратарь, также известный как Боб. Отличное прозвище с классным концептом. Он играл феноменально»
Дональд Трамп о Сергее Бобровском: легендарный вратарь.
Президент США Дональд Трамп оценил игру Сергея Бобровского на приеме хоккеистов «Флориды» в Белом доме в честь победы команды в Кубке Стэнли-2025.
«Легендарный вратарь Сергей Бобровский, также известный как Боб. Отличное прозвище, классный концепт. Назвать его так – действительно хорошая идея.
Он оформил три «сухаря» в каждой из первых трех серий, включая ключевой четвертый матч – шат-аут против «Торонто» во втором раунде. Он играл феноменально, просто феноменально», – сказал Трамп.
Трамп о победе «Флориды» в 2025-м: «Вы оставили Канаду без Кубка Стэнли 32-й год подряд. Самое доминирующее выступление в истории плей-офф, возможно»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал Белого дома
