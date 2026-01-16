Андрей Назаров: «КХЛ – лучшая и самая популярная лига в Европе. В мире сейчас громкие события, но многие люди обсуждают новости спорта и КХЛ»

Андрей Назаров: КХЛ – лучшая и самая популярная лига в Европе.

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров оценил уровень лиги.

«В КХЛ целая серия интересных матчей, а конкуренция в лиге возросла по максимуму. Конечно, в Восточной конференции есть явный лидер, зато в Западной за первые четыре места и право начать плей-офф дома идет настоящая борьба. Думаю, что все решится в самой концовке.

Кроме того, на 25 января в КХЛ запланирован трансферный дедлайн, поэтому многое будет зависеть от того, как команды усилят свои составы.

В мире сейчас много громких событий и инфоповодов, но радует, что много людей обсуждают спортивные новости и, в частности, события в КХЛ. Это в очередной раз доказывает, что лига развивается, идет вперед семимильными шагами и является лучшей и самой популярной в Европе.

Поэтому здесь собрано так много как российских, так и иностранных хоккеистов», – сказал Назаров.

