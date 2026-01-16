Трамп о победе «Флориды» в 2025-м: «Вы оставили Канаду без Кубка Стэнли 32-й год подряд. Самое доминирующее выступление в истории плей-офф, возможно»
Дональд Трамп – «Флориде»: вы оставили Канаду без Кубка Стэнли 32-й год подряд.
Президент США Дональд Трамп высказался про Канаду на приеме хоккеистов «Флориды» в Белом доме в честь победы команды в Кубке Стэнли-2025.
«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии (4-2) и во второй раз подряд стали обладателями трофея.
«Вы не только оправдали заоблачные ожидания, но и показали, возможно, самое доминирующее выступление в истории плей-офф НХЛ, лидируя в финале более 255 минут.
И вы оставили Канаду без Кубка Стэнли 32-й год подряд», – сказал Трамп.
Трамп принял «Флориду» в Белом доме в честь победы в Кубке Стэнли-2025. Игроки подарили президенту США два чемпионских перстня, золотую клюшку и именной свитер
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости