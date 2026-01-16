Рыбин о Ротенберге: «Без него скучно, СКА потерял всю прессу. Он мощно зашел как тренер, когда в команде была необходимость»

Рыбин о Ротенберге: без него скучно, СКА потерял всю прессу.

Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин поделился мнением о работе бывшего главного тренера СКА Романа Ротенберга.

– Есть примеры тренеров, которые получали тренерский опыт без игровой карьеры. В России в первую очередь вспоминаются Игорь Захаркин и Роман Ротенберг. Это исключения из правил?

– Про Захаркина мне сложно сказать, а Роман Борисович мощно зашел.

Его функциональность зашкваливает. Как функционер он топ-1. Как тренер он зашел, когда была необходимость такая в команде. И это как минимум было ярко. Часто видишь комментарии, что без него скучно.

Говорят, про «Динамо », половина сезона прошло, сейчас смысла начинать работу в клубе нет. Но что будет дальше, поживем – увидим. А СКА без него потерял всю прессу, – сказал Рыбин.

