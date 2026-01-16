«Адмирал» расторг контракты с Костюченком и Громовым. Тренеры ушли по соглашению сторон
«Адмирал» расторг контракты с тренерами Костюченком и Громовым.
«Адмирал» расторг контракты по соглашению сторон с тренерами Сергеем Громовым и Виктором Костюченком.
«Благодарим Сергея Владимировича и Виктора Павловича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – сказано в сообщении «Адмирала».
Клуб из Владивостока идет на последнем месте в Восточной конференции, набрав 34 очка за 43 игры.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
