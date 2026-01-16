«Колорадо» вызвал Бардакова в НХЛ. Форвард забил в единственной игре за фарм-клуб в АХЛ

«Колорадо» вызвал Захара Бардакова в НХЛ.

«Колорадо » вызвал в НХЛ нападающего Захара Бардакова накануне игры регулярного чемпионата с «Нэшвиллом».

24-летний россиянин был отправлен в фарм-клуб 13 января. Он провел один матч за «Колорадо Иглс » в АХЛ (3:4 Б с «Онтарио Рейн») и отметился заброшенной шайбой.

В этом сезоне Бардаков провел 32 игры в НХЛ и набрал 8 (1+7) очков при полезности «плюс 7» и среднем игровом времени 7:16.