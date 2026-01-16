Лэйн Хатсон сделал 100 ассистов в НХЛ в 132 матчах. Только Зубов быстрее достиг этой отметки среди защитников в истории лиги (за 127 игр)

Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон сделал 100 ассистов в НХЛ в 132 матчах.

Защитник «Монреаля » Лэйн Хатсон сделал 2 результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало » (3:5).

В текущем сезоне на счету 21-летнего защитника стало 47 (8+39) очков в 45 играх при полезности «+15».

За карьеру в лиге в рамках регулярок – 115 (14+101) очков в 132 матчах.

Только один защитник в истории лиги быстрее достиг отметки 100 ассистов – это был Сергей Зубов , которому потребовалось 127 игр.