Лэйн Хатсон сделал 100 ассистов в НХЛ в 132 матчах. Только Зубов быстрее достиг этой отметки среди защитников в истории лиги (за 127 игр)
Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон сделал 100 ассистов в НХЛ в 132 матчах.
Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон сделал 2 результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:5).
В текущем сезоне на счету 21-летнего защитника стало 47 (8+39) очков в 45 играх при полезности «+15».
За карьеру в лиге в рамках регулярок – 115 (14+101) очков в 132 матчах.
Только один защитник в истории лиги быстрее достиг отметки 100 ассистов – это был Сергей Зубов, которому потребовалось 127 игр.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
