Кросби – 15-й игрок в истории НХЛ с 650+ шайбами в регулярках. До рекорда Лемье по голам за «Питтсбург» осталось 40

Сидни Кросби – 15-й игрок в истории НХЛ с 650+ шайбами в регулярках.

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:3).

На счету 38-летнего канадца 51 (25+26) очко в 45 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1».

За карьеру в рамках регулярок – 1738 (650+1088) очков в 1398 играх.

Кросби – 15-й игрок в истории НХЛ, достигший отметки 650 шайб.

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 917 в 1539 играх), Уэйн Гретцки (894 в 1487), Горди Хоу (801 в 1767), Яромир Ягр (766 в 1733), Бретт Халл (741 в 1269), Марсель Дионн (731 в 1348), Фил Эспозито (717 в 1282), Майк Гартнер (708 в 1432), Марк Мессье (694 в 1756), Стив Айзерман (692 в 1514), Марио Лемье (690 в 915, клубный рекорд «Пингвинс»), Теему Селянне (684 в 1451), Люк Робитайл (668 в 1431) и Брендан Шенахан (656 в 1524).