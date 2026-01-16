Макдэвид завершил серию из 20 матчей с очками в матче с «Айлендерс» (0:1). Драйзайтль не попал в открытый угол ворот после паса Коннора на 60-й минуте

Коннор Макдэвид завершил серию из 20 матчей с очками в матче с «Айлендерс» (0:1).

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид не смог продолжить результативную серию в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс » (0:1).

29-летний канадец отметился 5 бросками в створ ворот Ильи Сорокина . В концовке игры Леон Драйзайтль упустил возможность сравнять счет, не попав в открытый угол ворот после передачи Макдэвида.

В текущем сезоне на счету Коннора 82 (30+52) балла в 48 играх, он лидирует в гонке бомбардиров лиги.

При этом у идущего на втором месте форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона (81 балл в 45 играх, 36+45) есть 3 матча в запасе.

Отметим, что 46 (19+27) из 82 очков Макдэвид набрал по ходу 20-матчевой результативной серии, завершившейся сегодня.

