«Вегас» вырвал победу у «Торонто» (6:5 ОТ после 3:5 к 51-й минуте), сравняв счет на 59:53. Айкел набрал 1+3, у Марнера 0+2 в 1-м матче против «Лифс»
«Вегас» вырвал победу у «Торонто» (6:5 ОТ), сравняв счет на 59:53.
«Вегас» обыграл «Торонто» (6:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
По ходу матча «Голден Найтс» 4 раза уступали с разницей в 2 шайбы – 0:2, 1:3 (после первого периода), 2:4 (после второго периода) и 3:5 (к 51-й минуте).
В итоге «рыцарям» удалось сравнять счет за 7 секунд до завершения третьего периода – отличился Томаш Гертл.
В овертайме точку поставил Джек Айкел, признанный первой звездой встречи с 4 (1+3) очками. Гертл с 1+1 стал второй звездой.
Третьей звездой был назван еще один форвард «Вегаса» Митч Марнер, набравший 2 (0+2) балла в своем первом за карьеру в НХЛ матче против «Лифс» – своей бывшей команды.
Российский форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев сделал дубль, а его третий гол в конце третьего периода был отменен из-за офсайда.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости