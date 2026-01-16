«Вегас» вырвал победу у «Торонто» (6:5 ОТ после 3:5 к 51-й минуте), сравняв счет на 59:53. Айкел набрал 1+3, у Марнера 0+2 в 1-м матче против «Лифс»

«Вегас» вырвал победу у «Торонто» (6:5 ОТ), сравняв счет на 59:53.

«Вегас» обыграл «Торонто » (6:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

По ходу матча «Голден Найтс» 4 раза уступали с разницей в 2 шайбы – 0:2, 1:3 (после первого периода), 2:4 (после второго периода) и 3:5 (к 51-й минуте).

В итоге «рыцарям» удалось сравнять счет за 7 секунд до завершения третьего периода – отличился Томаш Гертл .

В овертайме точку поставил Джек Айкел , признанный первой звездой встречи с 4 (1+3) очками. Гертл с 1+1 стал второй звездой.

Третьей звездой был назван еще один форвард «Вегаса » Митч Марнер, набравший 2 (0+2) балла в своем первом за карьеру в НХЛ матче против «Лифс» – своей бывшей команды.

Российский форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев сделал дубль, а его третий гол в конце третьего периода был отменен из-за офсайда.