Тейдж Томпсон с 3+2, Сорокин с 5-м шатаутом в сезоне при 35 сэйвах в матче с «Эдмонтоном» и Айкел с 1+3 – звезды дня в НХЛ

Тейдж Томпсон, Илья Сорокин и Джек Айкел – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – форвард «Вегаса » Джек Айкел с 4 (1+3) очками в матче с «Торонто» (6:5 ОТ). Гол американца в овертайме принес «Голден Найтс» победу.

Вторая звезда – вратарь «Айлендерс » Илья Сорокин , засушивший «Эдмонтон» (1:0). Он отразил все 35 бросков, в том числе 5 – от капитана «Ойлерс» Коннора Макдэвида, завершившего свою результативную серию из 20 игр. Матч на ноль стал для россиянина 5-м в сезоне (лучший результат в лиге).

Первая звезда – форвард «Баффало» Тейдж Томпсон с 5 (3+2) очками в матче с «Монреалем» (5:3). У «Сэйбрс» 15 побед в 17 последних играх.