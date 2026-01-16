Юров забил «Виннипегу» и прервал серию из 4 матчей без очков. У него 7+10 в 41 игре в сезоне

Данила Юров забил «Виннипегу» и прервал серию из 4 матчей без очков.

Форвард «Миннесоты» Данила Юров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом » (2:6).

22-летний россиянин завершил серию из 4 игр без очков. У него 17 (7+10) баллов в 41 матче в текущем сезоне при полезности «минус 2».

Сегодня Юров (15:46, нейтральная полезность) реализовал 1 из 2 бросков в створ и выиграл 9 из 16 вбрасываний (56%).