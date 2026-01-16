Капризов остался без очков и бросков в створ в матче против «Виннипега», сыграв 20:04. У него 52 балла в 48 играх в сезоне
Кирилл Капризов остался без очков и бросков в матче с «Виннипегом», сыграв 20:04.
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:6).
У 28-летнего россиянина нет очков в двух последних матчах. В текущем сезоне он набрал 52 (25+27) балла в 48 играх при полезности «+5».
Сегодня Кирилл (20:04, нейтральная полезность) не отметился бросками в створ. У него 1 силовой прием, 1 перехват и 1 потеря.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
