Капризов остался без очков и бросков в створ в матче против «Виннипега», сыграв 20:04. У него 52 балла в 48 играх в сезоне

Кирилл Капризов остался без очков и бросков в матче с «Виннипегом», сыграв 20:04.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом » (2:6).

У 28-летнего россиянина нет очков в двух последних матчах. В текущем сезоне он набрал 52 (25+27) балла в 48 играх при полезности «+5».

Сегодня Кирилл (20:04, нейтральная полезность) не отметился бросками в створ. У него 1 силовой прием, 1 перехват и 1 потеря.